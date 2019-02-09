مديرة مصفاة الجيلي: إنتاج المصفاة يغطي”90%” من احتياجات البلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت مديرة مصفاة الخرطوم للبترول المهندسة”منيرة محمود” أن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى عقب اكتمال الصيانة التي جرت لها في يونيو الماضي.
وقالت منيرة في تصريحات لصحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”السبت” إن إنتاج المصفاة يغطي”90%” من احتياجات البلاد من البنزين، فيما يغطي”60%” من إنتاج البلاد من الجازولين.
وأشارت إلى أن العجز في الجازولين تتم تغطيته من الخارج بواقع ثلاث ناقلات كل ناقلة تحمل”40″ ألف طن شهريًا.
وعزت الأزمة في الجازولين إلى عدم توفر النقد الأجنبي، وطالبت أن يتم اتفاق مع حكومة الجنوب لشراء خام من بترولها بواقع”5″ آلاف برميل يوميًا لسد العجز في الجازولين.
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