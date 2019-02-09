عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 9 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة الزعيم

الذئاب الخلوية تفترس الأزرق بثنائية نارية

المريخ يخاطب الإتحاد بتأجيل مباراة القراقير قبل مواجهة تقرير المصير ويعلن الطوارئ للعميد

الاحمر يتدرب بقوة .. منافسة العربى يخوض ديربى ساخن أمام شبيبة القبائل

الأمل يستقبل هلال الأبيض فى مباراة من دون جمهور

الهلال يتجرع مر العذاب .. ويتواضع أمام الذئاب

المريخ يعسكر بأكاديمية الدراسات الأمنية والاستراتجية

النجم الساحلي يتأهل لنصف نهائي كأس زايد رغم الخسارة

الملاريا تداهم التش والجس

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صحيفة الجوهرة الرياضية

– تلقى الخسارة الثانيه فى الممتاز الهلال يقلق الجماهير قبل رحلة زامبيا

-الزعفورى” يعلن تحمله المسئوليه..ويعد بتصحيح الأخطاء قبل لقاء كيتوي

-خطاب مربك من الاتحاد الزامبي حول مسرح مواجهة الازرق ونكانا

-المريخ “يطلب تأجيل لقاء المورده ،والنجم الساحلى ينتظره فى نصف نهائي كاس زايد

-اصابه طفيفه لاطهر الطاهر

-نكانا يرغب فى معاملة بالمثل من الهلال

-الهلال “يفتح ملف نكانا الزامبي

-معسكر مقفول بالجوهره ..

-الاتحاد الزامبي يحذر جماهير نكانا

-حافظ على صدارة المجموعه الهلال يخسر الرهان امام الذئاب ويقبل الخسارة الثانيه

-حيره فى الاتحاد والهلال حول مكان مباراة نكانا

-فى حديث حصرى للجوهره كفاح صالح: بنيت استراتيجيتى على استهتار لاعبي الهلال

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صحيفة الصدي

الذئاب تتلاعب بهلال العراب وتحقق اول فوز فى الممتاز

مدرب الرابطة: الزعفورى لم يحترمنا وراهن على كسب اللقاء بمن حضر

القطاع الرياضى بالمريخ يسلم اللاعبين الحوافز خلال 48 ساعة

اتحاد عطبره يمنع هلال التبلدى من أداء مرانه على الاستاد ويطفئ الابراج

مولدية الجزائر يتخلى عن صيفى ويستعين بسلاطينى

الجس : شاركت فى لقاء الاهلى وانا اعانى من المرض

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صحيفة المشاهد

الهلال يغرق في بحر ابيض

الرابطة كوستي يحقق اول انتصار في الممتاز على حساب الهلال

جماهير الهلال بكوستي تسخر من اراد الزعفوري وتهتف ضده

كفاح صالح: الهلال لم يحترمنا بقدرما احترمناه لذلك انتصرنا عليه.. !!

الزعفوري ومدرب الحراس احرجاه: جينارو ’’خارج الشبكة’’

بعثة الهلال تعود من كوستي والفريق يودع ام درمان اليوم بمران

’’اسامة عطا المنان’’ يوفر التذاكر لبعثة الهلال من ’’تاكس’’

خبر سار: محمد موسى الضي يتعافى وينضم لتدريبات الهلال

الخلاف يشتعل بين مدرب «نكانا الزامبي» واللاعب «تشيسامبا».. ومطالب بتدخل رئيس النادي

فهود الشمال تستدرج هلال عروس الرمال لملعب الحديد والنار

الامل يعلن الحرب علي هلال الابيض والتبلدي يتدرب على ملعب خماسيات

مدرب المريخ يامن الزلفاني يطلب تاجيل مباراة الموردة

لاعب نكانا لـ’’لمشاهد’’: الفوز علي نابسا رفع معنوياتنا قبل مواجهة الهلال واعاد الثقه للجماهير

مدرب الاشانتي كوتوكو: اكتشفت الاخطاء الدفاعية التي تسببت في الهزيمة من الهلال

حميدتي يعقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم ويكشف الميزانيات والدعومات المالية