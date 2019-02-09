السوداني: مصرع”4″ أطفال وإصابة”2″ حرقًا بالعاصمة

الخرطوم: باج نيوز

لقي”4″ أطفال مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء حريق التهم منازلهم بالسوق المحلي بالخرطوم ومنطقة الفتيحاب بأم درمان.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إن ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين “10” أشهر إلى”5″ سنوات فارقوا الحياة جراء حريق كثيف التهم مأواهم”راكوبة” بالسوق المحلي الخرطوم بسبب شمعة.

وأشارت الصحيفة إلى تفحم جثامينهم تمامًا.

وفي ذات السياق، قالت الصحيفة إن حريقًا اندلع داخل منزل بمنطقة الفتيحاب جنوبي أم درمان وأسفر عن مصرع طفل وإصابة اثنين من أشقائه، مبنيًا أن أعمارهم تتراوح بين”2 ـ6″ سنوات.

وأكّدت المصادر أن الشرطة تولت التحقيقات في الحادثتين ودونت بلاغات جنائية وأحالت جثامين الضحايا إلى مشرحتي بشائر وأمدرمان.

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