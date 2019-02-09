الشعبي: يقر بفشله في أسقاط الحكومة بـ(القوة)

أكد حزب المؤتمر الشعبي تمسكه بحكومة الوفاق الوطني، ودعا للحوار والتوافق الوطني، والتعاون لمعالجة القضايا .

وقال عضو الهيئة القيادية بالحزب، نائب رئيس مجلس الولايات د. محمد الأمين خليفة: “لن نترك السفينة تغرق لإنها إذا غرقت سنغرق جميعاً”، وذكر خليفة في لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية، بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان، إن الشعبي هو المؤسس للإنقاذ تخطيطاً وتنفيذاً .

منوهاً إلى أن حزبه يسعى للانتقال بالبلاد إلى الشرعية الدستورية الدائمة ليكون السودان أحسن الدول سياسياً واقتصادياً وثقافة وفنوناً وأضاف سيادته قائلاً أن “الواجب على كل إنسان العمل على خروج البلاد من هذه الأزمة” .

وأضاف خليفة: ” المؤتمر الشعبي لم يتمكن من إٍسقاط النظام بالقوة، رغم تحالفه مع عدد من القوى السياسية اليسارية واليمينية وبعض الحركات المسلحة، لذا اتجهنا إلى أهدأ السبل في الانتقال السلمي للسلطة واتخاذ الحوار طريقا ومنهجاً”، مشيراً إلى أن الحوار الوطني وضع خارطة طريق واضحة المعالم لكل من يريد حكم السودان في المستقبل .

ودعا القيادي بالشعبي لإشراك كل القوى السياسية في الشورى والرأي والتخطيط والتنفيذ لإدارة الأزمة، وطالب بإشاعة الحريات ومحاربة الفساد، والاحتكام إلى دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)