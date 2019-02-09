عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت 09 فبراير 2019م

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الخارجية: تقديم إتفاق أفريقيا الوسطى للقمة الأفريقية لإعتماده مرجعية للسلام
- حركات موقعة: إنسحاب جبريل ومناوى من المفاوضات خطوة غير موفقة
- وزارة النفط تتعهد بتوفير الجازولين للحصاد بالولاية الشمالية
- إدخال المعدنين تحت مظلة التأمين الصحي بجنوب دارفور
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- بحضور القيادات العدلية والنظامية إبادة ألف ومائتين خمسة وعشرين كيلو من الهيروين غرب ميناء سلوم الجاف
- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يقف على الوضع الصحي بمحليتي سواكن وطوكر
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفور حسين يس حمد يتفقد سير العمل بمستشفي الجنينة المرجعي الجديد خلال العطلات الرسمية
- رئيس المؤتمر الوطني يشهد المؤتمر التأسيسي الخامس للوطني بمحلية جبل مون
- معتمد محلية جبل مون حافظ الشيخ يكشف عن عودة مجموعة كبيرة من اللاجئين والنازحين الي مناطقهم
- حافظ الشيخ : رغم الامن الذي تحقق الا ان هناك بعض المشكلات التي واجهت المحلية وحلت بفضل الوعي الكبير للمواطنين
- السلطان سعد عبدالرحمن رئيس لجنة المصالحات بالولاية يبدي اسفه علي بعض المستنيرين الذين يستغلون الاثنيات لتحقيق اطماع ذاتية ويدعوهم الي وضع مصلحة الوطن اولا
- السلطان يناشد حكومة الولاية الي تنمية المحليات وتوفير الخدمات الضرورية فيها
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بولاية النيل الأبيض الأستاذ منتصر بشير بلول :اكثر من اربعين مشروع انتاجي جماعي للشباب تدشن الأسبوع القادم
- وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الأبيض المهندس عبدالقادر الخير عبدالله :تم ترتيب مخصصات العاملين لتصرف شهريا داخل المرتب
- مدير صندوق تشغيل الخريجين بولاية النيل الأبيض الأستاذ عثمان شوقار : المشروع استوعب عدد كبير من الشباب الخريجين في المشروعات الإنتاجية الناجحة والصندوق اكمل العدة لوثبة العام الجديد
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- رئيس مجلس امناء صندوق تخفيف اعباء المعيشة بالولاية : الصندوق يعمل جاهدا خلال الفترة القادمة في فتح مراكز للبيع المخفض وتسريع عمليات التمويل الاصغر
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يبحث مع مديرى البنوك القضايا الخاصة بالاستثمار بالولاية .
- وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يخاطب بمعسكر ابوشوك برنامج سمر المدينة الذي نظمته المؤسسة الشبابية للإبداع الثقافي الاتحادان الوطني للشباب والطلاب بالولاية
- يشيد رئيس المجلس الاعلى لتعزيز السلام الاجتماعي بدور الالية الطوعية لبناء السلام واعادة الثقة بمفوضية نزع السلاح واعادة الدمج في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بدارفور
- مؤتمر الوطني بمنطقة مديسيس بمحلية سرف عمرة يعلن عن دعم الحزب لتريشح الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس الحزب لدورة رئاسية جديدة لاكمال المشروع الحضاري
- جمعية الفضائل الخيرية لخدمة ضيوف الرحمن بمدينة الفاشر تجتفل بعودة عدد (42) معتمرا من منسوبيها من الاراضى المقدسة بعد ادائهم لشعيرة عمرة شهر جمادي الاخر
شبكة الشروق نت
- الوطني: من يرفعون شعار "تسقط بس" لا يدركون أنه سيدمر البلاد
- "الشعبي": لن نترك سفينة الحكومة تغرق
- البشير إلى أديس أبابا السبت للمشاركة في القمة الأفريقية
- "أحمد يوسف" يقدم أوراق اعتماده سفيراً للرئيس الهندي
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- مستشفى الابيض الدولي ركيزة التنمية وقبلة السياحة العلاجية في السودان وشرق أفريقيا
- والي شمال كردفان يؤكد علي التوافق والعلمية لبحث طرق جديدة لعملية الاستزراع الغابي
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يؤكد ان حماية الغابات تعد من محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية
- اكتمال كافة التربيبات لاستئناف الدارسة لمرحلتي الاساس والثانوي بالولاية اليوم
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ وزارة الصحة الاتحادية تجيز مقترح منظمة مزنة بغرب كردفان الخاص بالانيميا المنجلية وتدخله ضمن سياسات الوزارة
ـ والي غرب كردفان يزور إدارية أم جاك بمحلية الاضية ويتعهد بتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن
ـ محلية الفولة تفوج اليوم السبت عدد اثنين وسبعين شاب الى الأبيض لتلقي دورة التدريب المهني
ـ قطاع الطلاب بمحلية غبيش ينظم لقاء البيعة والنصرة لمعتمد المحلية ويعلن الجاهزية والوقوف بجانب المشروعات التنموية
أخبار قناة الملاعب
- الرابطة كوستي تنتصر على الهلال العاصمي بهدفين لهدف باستاد كوستي
- المريخ الفاشر يتغلب على الشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الفاشر
- الخرطوم الوطني ينتصر على الهلال الحصاحيصا بثلاثة أهداف ضمن منافسة كأس السودان باستاد الحصاحيصا
- منافسة الدرجة الوسيطة :
- النهضة ربك يتغلب على الاتحاد مدني بهدف باستاد ربك
- الميرغني كسلا ينتصر على الأهلي عطبرة بثلاثة أهداف باستاد عطبرة
- المريخ بورتسودان ينتصر على النيل حلفا بهدفين باستاد بورتسودان
سحر البيان:
- البشير يتوجه ظهر اليوم الى أديس ابابا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي الــ (32)
- الرئيس الرواندي يتسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية
- رئيس الجمهورية يطمئن على صحة الاستاذ علي مهدى
- الدرديري : الصين الشريك الاقتصادي الأول للسودان
- بعد ما أقر بفشله في إسقاط النظام بالقوة.. الشعبي : متمسكون بالحوار والانتقال السلمي للسلطة
- وزير الخارجية يجدد حرص السودان علي الأمن والاستقرار في دولة الجنوب
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- الرئيس الرواندي يتسلم رسالةخطية من رئيس الجمهورية
- أديس أبابا تكمل استعداداتها لاستقبال القمة الافريقية
- البشير يتوجه اليوم إلى أديس أبابا
- ورشة تعمير حزام الصمغ العربي تختتم أعمالها
- أجراء أول عملية للنخاغ الشوكي والشلل بالأبيض
- وزيرالخارجية السعودي يتسلم اوراق اعتماد سفير السودان بالمملكة
- سفيرالسودان لدى الهنديقدم اوراق اعتماده للرئيس الهندي
- معمل استاك يضع سياسة قومية للمعامل بالبلاد
- عويشة: الوسطية والاعتدال أهم رسائل المسجد
- بمشاركة 306 شركة إنطلاق المعرض التجارى بمدني
صحيفة أخبار اليوم:
- رئيس الجمهورية يشارك في القمة الافريقية بأديس أبابا .
- قراءة لـ«أخبار اليوم» حول لقاء البشير بالصحفيين والإعلاميين .
- إجراء أول عملية للنخاع الشوكي والشلل لمواطن سعودي بمستشفي الابيض .
- نائب برلماني يشرع في استدعاء محافظ بنك السودان المركزي .
صحيفة الوطن:
- "الشعبي" نسعى للإنتقال بالبلاد إلى الشرعية الدستورية
- الكاروري يطالب بالقصاص من قتلة المعلم "أحمد الخير"
- "الوطني": لا لتخوين شباب الاحتجاجات ودمغهم بالعمالة
- البشير إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الإفريقية
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت 09 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.