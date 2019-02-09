تعرف على أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 9 فبراير 2019

تنشر "اخبار الخليج 365" أسعار الذهب في السودان مقابل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي، اليوم السبت 9 فبراير 2019. الوحدة جنيه سوداني دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 2,013 $42.27 €37.33 اسعار الذهب عيار 22 1,845 $38.75 €34.22 سعر الذهب عيار 21 1,761 $36.99 €32.67 سعر الذهب عيار 18 1,509 $31.70 €28.00 اسعار الذهب عيار 14 1,174 $24.66 €21.78 اسعار الذهب عيار 12 1,006 $21.14 €18.67 سعر أوقية الذهب 62,589 $1,315 €1,161 سعر الجنيه الذهب 14,088 $295.90 €261.35 سعر كيلو الذهب 2,012,501 $42,270 €37,335

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