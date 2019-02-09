هكذا تستفاد من خل التفاح في حرق الدهون

كشف خبير التغذية الألماني أندرياس ‫داكسينبرجر، عن أهمية خل التفاح في تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون، موضحاً أنّ هذا الخل يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، مما ‫يحد من نوبات الجوع الشديدة.

ولفت داكسينبرجر، إلى الدور الذي يلعبه خل التفاح، في تحفيز عملية الهضم، ‫والوقاية من الشعور بالانتفاخ والإمساك.

إلا أنّ هذا الخل لا يخلو من العيوب بحسب داكسينبرجر، إذ يتسبب الحمض المتواجد فيه، بالعديد من المشاكل في الأسنان إضافة إلى الشعور بحرقان في الحلق.

وشدد داكسينبرجر، على أنّه لا يمكن اعتبار خل التفاح بديلا عن تخفيف الأكل، وتناول الغذاء الصحي المتكامل، معتبراً أنّ الشخص الذي يتناول كميات كبيرة من الطعام والسعرات الحرارية سيزيد وزنه حتى لو شرب لترا من خل التفاح!