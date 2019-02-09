محمد رمضان يكشف حقيقة رفع اسم الزعيم عادل إمام من على مسرح الهرم

كشف الفنان محمد رمضان، عن حقيقة إزالة اسم الزعيم عادل إمام من على مسرح الهرم.

وقال رمضان خلال حواره مع أمير كرارة مقدم برنامج "سهرانين" المذاع على فضائية "on E"، " منذ وجودى فى الوسط الفنى بيطلع عليا إشاعات غير طبيعية.. وكلام قولته وأنا مقلتهوش .. مسرح الهرم لم انقطع عنه منذ دخولى التمثيل .. وأول مسرحية عملتها كانت مسرحية "فى إيه يامصر" وتم عرضها لمدة عامين فى 2008 وعرضت مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" لمدة 3 أعوام على مسرح الدولة، ولكن الناس سمعت عن مسرحية أهلا رمضان لأنه كان فيها إعلانات خاصة وانتشرت بشكل أكبر.. وعمرى ما سبت المسرح".

وأضاف رمضان،"فوزى صاحب مسرح الهرم لما طلبنى ولقى عندى مسرح.. رد عليا أنا عندى مسرح الهرم.. ورديت عليه قولتله معرفش عندك مسرح.. راح رد عليا مسرح الهرم دا بتاعى .. ففكرت أن مسرح الهرم الأنسب كموقع مميز لعرض مسرحية أهلا رمضان وتعاقدت مع مسرح الهرم، ومعروف أنه من زمان اسم المسرح باسم الزعيم عشان عرضت عليه مسرحية الزعيم.. ومفيش نجم وقف على هذه الخشبة إلا الأستاذ عادل إمام.. شرف وفخر كبير ليا.. فقولت مسرحية أهلا رمضان على مسرح الهرم اللى كان مسرح الزعيم واتفهمت غلط.. وناس حرفت الكلام.. ودا محصلش".