تصريحات جديدة من حزب المؤتمر الوطني بشأن الاحتجاجات .. شاهد ماورد فيها ؟

سونا – شدد الأستاذ / محمد المصطفى الضو نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني على عدم تخوين الشباب المحتج على الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد أو دمغهم بالعمالة، مؤكدا أنهم أبناء السودان ورصيده ومخزونه الاستراتيجي موجهاً عضوية الحزب بقيادة حوار جاد معهم .

وأضاف محمد المصطفى لدى مخاطبته مؤتمر بناء منطقة الحاج يوسف شرق ضمن مؤتمرات بناء المناطق بالمؤتمر الوطني بمحلية شرق النيل لدورة 2019/2024 بحضور الدكتور / الناجي محمد علي منصور رئيس الحزب بشرق النيل معتمد المحلية وقيادات وعضوية الحزب بولاية الخرطوم والمحلية أن الشباب الذين يتظاهرون ويقودون الاحتجاجات ينتمون لجيل ولد وترعرع في ظل الإنقاذ وعاشوا عهدا ممتلئا بالوفرة وخاليا من الازمات الاقتصادية والسياسية وأن شعار (تسقط بس) الذي يرفعونه لا يدركون أنه سيحول السودان لوطن مدمر يتحول مواطنوه للاجئين مثل الكثير من الدول، مبيناً أن الأجيال السابقة لهم تدرك تماماً أن الازمات الماثلة الآن أقل بكثير مما كان يعانيه المواطن السوداني قبل الانقاذ ،موضحاً أن أزمات الوقود والسيولة والخبز وضعت الدولة المعالجات اللازمة لها وانها بدأت في الانقشاع بشكل كبير بل أن الدولة تعكف الآن على وضع حلول جذرية إسترتيجية دائمة للازمات الاقتصادية حتى لا تتعرض لها مستقبلاً بهذه الحدة.

ونبه نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني إلى أن الدعم الحكومي في سلع الوقود والخبز يستغل للتهريب ويذهب غالباً لغير مستحقيه وأن الجهاز التنفيذي للدولة سيضع استراتيجيات تمكن من ذهاب الدعم في هذه السلع الاستراتيجية لابناء الشعب السوداني الذين يستحقونه ومحاربة المفسدين ومهربي السلع ولن يتخذ ذلك ذريعة لتهريبه لدول الجوار.

وقال محمد المصطفى الضو” إن مقررات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية متاحة لكل القوى السياسية السودانية وباب الحوار لن يقفل في وجه أحد كائناً من كان”

وزاد الضو ” لا سبيل للتداول السلمي للسطة أو الوصول للحكم إلا بصندوق الانتخابات ونيل ثقة الشعب وأن الشعب السوداني حر في اختيار من يحكمه وأياً يكن من يختاره سنرفع له تعظيم سلام ونسلمه قيادة السودان وأن المظاهرات والاحتجاجات ليست وسيلة لاسقاط الحكم وتداوله في أي دولة من دول العالم”.

وأشاد نائب رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني بتقارير أداء منطقة الحاج يوسف شرق، مؤكداً أنها تصلح لان تكون أنموذجاً لكل مناطق الحزب في كل السودان.

جدير بالذكر أن أعضاء منطقة الحاج يوسف شرق أجازوا خطاب الدورة المنتهية وانتخبوا بالاجماع المهندس / إيدام عبد الرحمن رئيسا للمنطقة.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني