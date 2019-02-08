واشنطن: ما زال لدى روسيا الوقت للاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا

اعتبر المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن روسيا ودولاً أخرى تمتلك فرصة الاعتراف برمز المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، رئيسا للدولة، بدلاً من نيكولاس مادورو.

وكتب بولتون في تغريدة على صفحته في تويتر، الجمعة: "إن مضاعفة رهان خاسر لا تجعله رابحاً، ما زال لدى روسيا وغيرها من الدول الوقت للانضمام إلى مجموعة دول مسؤولة للاعتراف بغوايدو والجمعية الوطنية وطريق الحرية والازدهار في فنزويلا"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ويذكر أنه في23 يناير الماضي، وسط احتجاجات حاشدة في كاراكاس، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (برلمان البلاد)، خوان غوايدو، أعلن نفسه قائماً بأعمال رئيس الدولة لفترة ولاية الحكومة المؤقتة.

وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو رئيساً فنزويلياً مؤقتاً، فيما أكدت روسيا والصين وعدد من البلدان الأخرى دعمها للرئيس القائم، نيكولاس مادورو.