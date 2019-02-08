المؤتمر الشعبي يطالب بتعديل قانون الأمن ليتماشى مع الدستور

دفع حزب المؤتمر الشعبي، بمقترحات جديدة لتعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، باعتبار انه غير دستوري، وشدد الحزب على ضرورة حل المفوضية القومية لحقوق الانسان وإعادة تشكيلها بالتوافق السياسي وفق الاعراف الدولية.

وطالب الامين السياسي للمؤتمر الشعبي السفير ادريس سليمان، في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب أمس، بإلغاء المادتين 24 و50 من قانون الامن، وشدد على ضرورة الغاء المادة 50 من القانون الخاصة بسلطات مدير الجهاز والتي تنص على جواز الاعتقال بعد الحصول على أمر من المدير.

وانتقد الامين السياسي اشتمال قانون الامن على مواد رأى أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور لمخالفتها للمادة 151 الفقرة 3 والتي حصرت سلطات جهاز الامن في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها لجهات الاختصاص، وقال (رغم ذلك القانون يحتوي على مادتين تعطيان الامن حق الاعتقال والحبس والتفتيش ومصادرة الصحف والرقابة على الصحف ومنع الندوات والتجمعات السلمية).

وشدد إدريس على عدم ل جواز القبض أو الحبس والاعتقال إلا بموجب قرار صادر من النيابة المختصة أو القاضي في سياق قانون الاجراءات الجنائية أو المدنية ولآجال محددة في التحري أو لأغراض المحاكمة.

وطالب الامين السياسي بإلغاء سلطات الامن الواردة في المادة 24 التي تجوز للجهاز الاستجواب أو الاستدعاء أو الرقابة والتحري والتفتيش وحجر الأموال وقبض وحجز الأفراد، وإلغاء ممارسة اية سلطات قانونية لتنفيذ احكام القانون ومنها القبض أو الحجز على أي شخص، بوصف القانون غير دستوري.

وجدد ادريس تمسك الشعبي بتنفيذ مخرجات الحوار، ودعا لاحترام الدستور بما في ذلك المواد المتعلقة بالآماد والآجال، وهاجم البرلمان وقال إنه اعتاد على البصم على كل ما يأتي له من الجهاز التنفيذي، وأردف (ولنا وقفة معه).

وأشار الامين السياسي للشعبي الى اعتقال 14 صحفياً وطالب بإطلاق سراحهم، وانتقد ايقاف 5 كتاب صحفيين عن الكتابة، واعتبر ايقافهم بدعة لجهة ان الكتابة حق دستوري، وشدد على ضرورة وقف مصادرة الصحف والرقابة القبلية المفروضة عليها، وتابع (نطالب بإطلاق الصحفيين بمن فيهم الصحفي على الدالي).