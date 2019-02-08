السيد الخامنئي يفسّر شعار “الموت لأمريكا” ويسمّي المقصودين به

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، أن شعار “الموت لأمريكا” في بلاده، موجه ضد النخبة مثل الرئيس دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأضاف قائلا: شعار “الموت لأمريكا” يعني موت ترامب وبولتون وبومبيو، أي قادة أمريكا في الوقت الراهن، على حد تعبير خامنئي.

وأكد خامنئي بأن النظام الأمريكي تجسيد للشر والعنف وافتعال الأزمات وإثارة الحروب.

وقال قائد الثورة، إن حياة النظام الأمريكي مرتبطة على الدوام وليس اليوم فقط ، بالتطاول على الآخرين لتحقيق مصالحهم الذاتية وتجسيد الأعمال الشريرة، وعليها ألا تعاتبنا على شعار “الموت لأمريكا”.

واعتبر المرشد الإيراني الأعلى أن هذا الشعار لا علاقة له بالأمريكيين البسطاء والعاديين. روسيا اليوم

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