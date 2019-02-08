تفاصيل خطيرة كشفها سفير المغرب في السعودية عقب استدعائه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد سفير المغرب لدى السعودية استدعاءه من طرف الرباط بعد تقرير لقناة سعودية “ضد الوحدة الترابية”، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مصطفى المنصوري سفير المغرب لدى السعودية، في تصريح لموقع “360” المقرب من السلطات، إن “بلاده استدعته من الرياض، وذلك قصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين، واصفا الأمر بـ”سحابة عابرة”.

واعتبر المنصوري، أن سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة “العربية” السعودية، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية (إقليم الصحراء)، والذي اعتبر كرد فعل على مرور وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في برنامج حواري مع قناة “الجزيرة” القطرية.

وأكد المنصوري أنه “جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ 3 أيام، قصد التشاور حول هذه المستجدات. معتبرا أن “الأمر عادي في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة”.

وأشار إلى أن “الأمور سرعان ما ستعود إلى حالتها الطبيعية، خصوصا في ظل متانة العلاقة التاريخية الأخوية التي تربط البلدين”.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بهذا الخصوص.

وطن سرب