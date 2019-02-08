انخفاض أسعار الخضر والفاكهة باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخضروالفاكهة

الخليج 365 :

شهدت أسواق الخرطوم استقرار كبير في أسعار الخضروات والفاكهة إلى جانب وفرة في المعروض فيما شهدت حركتا البيع والشراء ركودا عاماً وسط شكاوى من التجار مع انعدام السيولة في أيدي المواطنين، فيما أرجع عدد من التجار الانخفاض لدخول المحصول الجديد من الوارد من الولايات، وقال التاجر عبد الرحمن حامد من سوق بحري إن هناك انخفاضا في أسعار السلع بصورة عامة حيث انخفض سعر كيلو الطماطم إلى 20 جنيها بدلاً من ٥٠ جنيها الأسبوع المنصرم فيما انخفض سعر كيلو الليمون إلى 30 جنيهاً بدلاً عن 40 جنيها أما الكيلو من الفلفلية وصل إلى 20 جنيه بدلاً عن ٤٠ جنيهاً مبينا أن سعر كيلو البطاطس بلغ 20 جنيهاً بدلاً عن 50 جنيهاً بينما تراوح سعر كيلو الاسود بين 10 و 15 جنيها بدلاً عن٣٠ جنيهاً موضحاً أن أسعار الخضرة تشهد انخفاضا ملحوظاً حيث بلغ سعر الربطة الكبيرة بين 25 إلى 30 جنيهاً بدلاً عن 40 جنيهاً والصغيرة جنهين ولفت إلى أن سعر القرع الكاملة يتراوج ما بين 150 إلى 80 جنيهاً بدلاً عن 300 جنيه الى 150 جنيهاً حسب الحجم، بينما وصل سعر الشريحة منه 15 جنيها إلى 10 جنيهات اما ربطة الجرجير فبلغت الربطة الصغيرة منه 5 جنيهات والحجم الكبير منه وصل إلى 25 جنيهاً، أما كيلو البامية فبلغ 50 جنيها بدلاً عن 40 جنيها أما كيلو الكوزة بـ 20 جنيهاً ويتراوح سعر الكيلو من البامبي 20 جنيهاً وكيلو الخيار 30 جنيهاً، أما كيلو الجزر انخفض إلى 25 جنيها بدلاً عن 80 جنيها وكيلو الخيار 25 جنيها والخس 15 جنيها أما الكرومب يتراوح ما بين 50 إلى 30 جنيهاً حسب الحجم أما القرنبيط يترواح ما بين 70 جنيها إلى 40 جنيهاً.

فيما شهدت أسعار الفواكه استقراراً ملحوظاً بالسوق المركزي ببحري حسب إفادات بعض التجار حيث استقر سعر دستة البرتقال عند 100 جنيه، أما دستة القريب فروت 200 جنيه ودستة المانجو 240 جنيها اما كيلو الموز بـ 20 جنيهاً وتتراوح اسعار البطيخ ما بين 20 جنيهاً إلى 50 جنيها حسب الحجم.