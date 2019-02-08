الرابطة كوستي تحقق فوزا تاريخيا على الهلال بهدفين في الممتاز 

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الخليج 365 :

حققت الرابطة فوزا غاليا ومهما على الهلال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم باستاد كوستي حملا توقيع صالح العجب وسيف محمد فيما احرز هدف الهلال اللاعب ابوعاقلة ويعتبر فوز اليوم هو الفوز الاول للرابطة على الهلال منذ صعوده للممتاز ويصل بنقاطه الى 6 نقاط ويتجمد الهلال في 22 نقطة

هدف سريع للرابطة عن طريقة العجب

انطلق الشوط الاول قويا من جانب الرابطة وقاد له اللاعب عادل الفجر وارسل كرة قابلها اللاعب صالح العجب احرز منها الهدف الاول في اللقاء في الدقيقة الثانية من اللقاء

رد الهلال بقوة وفي الدقيقة الرابعة كاد ان يصل الى الشباط لكن خالد عز الدين ابعدها الى ركلة زاوية

عاد الهلال وشكل خطورة كبيرة على مرمي الرابطة عبر اللاعب جيوفاني الا ان اللاعب سيف كنو كان في الموعجد وابعد الخطر عن مرمي فريقه وقاد طلعة هجومية عبر اللاعب عبد الرحمن انتهت الى رمية تماس

تألق اللاعب حسين افول بقوة في ارواق الايمن وكان جيدا في الانطلاقات

عاد اللاعب الصادق ادم وقاد طلعة هجومية ابعدها الحارس الى ركلة زاوية نفذها اللاعب اطهر الطاهر قابلها ابوعاقلة تمر الى ضربة مرمي لفريق الراطة.

حصل الهلال على مخالفة مع اللاعب الصادق ادم نفذها اطهر الطاهر حولها خالد عز الدين اكملها جيوفاني تصل الى اللاعب المتقدم عمار الدمازين يتسلمها الحارس عبد الرحمن عثمان

حاول الهلال مجددا تعديل النتيجة وقاد له اللاعب فارس عبد الله طلعة هجمة خطيرة حولها الدفاع الى ركلة زاوية

تواصل البحث الهلالي عن هدف التعديل وارسل عمار الدمازين رأسية لكنها تمر ضربة مرمي لينتهي الشوط الاول بهدف لصالح الرابطة كوستي احرزه صالح العجب

مع بداية الشوط الثاني نشط الهلال من العابه لكن دون جدوي

هدف ثاني

احرز اللاعب سيف محمد هدفا ثانيا للهلال في الدقيقة 72 من اللقاء من عكسية اللاعب حسين افول بعد ان تخطت الحارس جمعة جينارو وتمر الكرة الى داخل الشباك

حاول الهلال مجددا الوصول الى شباك الرابطة وقاد له اللاعب ولاء الدين موسى طلعة هجومية كانت لها خطورتها على مرمي الرابطة.

تراجع فريق الرابطة الى مناطقه الدفاعية طوال الجزء الاخير من الحصة الثانية واعتمد على الهجمات المرتدة والتي لم تكن على قلتها بالخطورة.

حصل الهلال على مخالفة نفذها اطهر الطاهر ابعدها الحارس تصطد بالقائم وتتخول الى ضربة مرمي للرابطة كوستي .

قاد اللاعب سيف محمد هجمة للرابطة لكن دفاع الهلال كان في الموعد .

هدف للهلال

اطلق اللاعب ابوعاقلة تسديدة قوية سكنت الشباك الرابطة في الدقيقة 81

ردت الرابطة بقوة وقاد اللاعب عادل الفجر كرة وسدد لكنها كانت على بعد مترات من مرمي الهلال .

حاول اللاعب وليد ان يضيف الهدف الثاني من كرة اخطأ تقديرها الحارس ازهري لكنه فشل في التعامل معها

هدد الهلال مرمي الرابطة كوستي كثيرا عبر اللاعب الصادق شلش الذي حول كرة الى اللاعب وليد الشعلة لكن دفاع الرابطة ابعدها مرتين قبل ان تتحول الى جانبية للهلال .

قاد اللاعب فارس عبد الله هجمة هلالية لكن دفاع الرابطة كان في الموعد وابعد الكرة الى جانبية .

تفاعلت جماهير الرابطة مع اللاعبين في الدقائق الاخيرة لينتهي اللقاء بفوز الرابطة على الهلال بهدفين لهدف ليرتفع بنقاطه الى 6 نقاط محققا اول لقاء له في البطولة بعد 10 مباريات وهو اول فوز يحققه على الهلال منذ صعوده الى بطولة الدوري الممتاز وتجمد الهلال في نقاطه الــــــــ(22)