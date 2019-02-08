تصرف ”المُشين” من ابن زايد مع طالبة جامعية يثير غضب النشطاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في واقعة أثارت حالة من الجدل بسبب ما اعتبره نشطاء، تصرفاً “مشيناً” وخارجاً عما تسمح به الشريعة والعادات الاجتماعية المحافظة في الخليج، نُشِرَ مقطع فيديو لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وهو يقبّل يد إحدى طالبات جامعة الإمارات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فخلال زيارة “بن زايد” لجامعة الإمارات قالت له إحدى الطالبات إن جدتها ترغب بالحديث معه والسلام عليه ليطلب منها الاتصال بها.

وما أن انهى “بن زايد” المحادثة حتى أمسك بيد الطالبة وقّيلها، الأمر الذي أثار استياء وغضب المغردين.

واعتبر مغردون ان تصرف “ابن زايد” ليست إلا “سذاجة وقلة أدب” -وفق تعبيرهم-، وتطبيقا لما وصفوه “الدين الجديد” الذي بدأ “عيال زايد” يدينون به بعد إحضارهم لبابا الفاتيكان للإمارات، مشيرين إلى أنهم في طريقهم للإنسلاخ عن الدين الإسلامي.حسب رأيهم

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