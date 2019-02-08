مقرّب من العائلة الحاكمة بالسعودية يحاول يهديد وايبتز أغنى رجل في العالم بصور حميمة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في فضيحة جديدة تضاف لسلسة فضائح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كشف مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس والمالك الحالي لصحيفة “واشنطن بوست” إن الشركة التي تملك مجلة “ناشيونال إنكوايرير” والتابعة لـ ديفد بيكر المقرب من “ابن سلمان” تحاول ابتزازه عبر تهديده بنشر صور حميمة خاصة به.

ونشر “بيزوس” في منشور له على موقع “ميديام” ما قال إنها رسائل بريد إلكتروني بعثها إليه وسطاء يمثلون ديفد بيكر الرئيس التنفيذي لمجموعة “أميركان ميديا” المالكة للمجلة، وتتضمن تهديدا بنشر صور خاصة له.

وقال “بيزوس” إنه قرر أن ينشر بنفسه ما يتعرض له من ابتزاز من المجلة التي يملكها ديفد بيكر صديق الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بدلا من الاستسلام للابتزاز قررت أن أنشر ما أرسلوه بالضبط على الرغم من التكلفة الشخصية والإحراج”.

وذكّر بأن “بيكر” خضع للتحقيق هو وشركته لقيامه بأعمال نيابة عن السعودية، وأن ترامب كافأه بأن دعاه إلى عشاء في البيت الأبيض، حيث اصطحب بيكر ضيفا له علاقة وثيقة بالعائلة المالكة السعودية.

وأضاف أن ملكيته لصحيفة واشنطن بوست جعلت منه عدوا لمن تتعرض لهم الصحيفة، ومنهم الرئيس ترامب، وأن تغطية واشنطن بوست قضية اغتيال خاشقجي يبدو أنها تزعج بعض الأصوات.

وقال بيزوس إن مجلة “ناشيونال إنكوايرر” هددته بنشر مزيد من رسائله النصية وصوره الشخصية إذا لم توقف واشنطن بوست تحقيقاتها، غير أنه قرر مواجهة الابتزاز والمصالح والهجمات السياسية.

كان “بيزوس” وزوجته “ماكنزي” قد أعلنا طلاقهما الشهر الماضي بعد زواج دام 25 عاما، وفي اليوم نفسه نشرت الصحيفة مقالا قالت فيه إنه على علاقة عاطفية، ونشرت تفاصيل عن رسائل شخصية تتعلق به.

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