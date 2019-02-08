رفع أسعار الجازولين لقطاعي التعدين والمصانع بنسبة 500%

شهاب محمد - الخرطوم - مصانع

الخليج 365 :

رفعت المؤسسة السودانية للنفط الدعم جزئيا عن الجازولين لقطاعي التعدين والصناعة في السودان، وقررت التعامل في شراء الوقود بالدولار بالنسبة البعثات الدبلوماسية والشركات والمنظمات الأجنبية.

ورفعت المؤسسة النفطية سعر برميل الجازولين (سعة 200 لتر) إلى أربعة آلاف جنيه سوداني بدلا من السعر القديم (750 جنيها)، بينما حددت سعر اللتر للبعثات الدبلوماسية والشركات والمنظمات الأجنبية بمبلغ 42.0 سنتا للتر الجازولين بدلا من أربعة جنيهات.

وتعاني السودان من أزمة حادة في الوقود ظلت تطل برأسها من حين إلى آخر، وأثرت سلبا في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد عموما.

وأشار القرار الخاص بالمؤسسة السودانية التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه لضرورة العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بتاريخ أمس الخميس وحدد القرار سعر البيع النهائي للمستهلك في قطاع التعدين والصناعة من الجازولين “خام أويل ” بمبلغ 91.19 جنيها للتر بدلا عن أربعة جنيهات للتر.

وكان وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر أكد أن بلاده ستعاني من عجز في المخزون الاستراتيجي للبنزين والجازولين خلال اليومين المقبلين.

ووفقا لإفادات للوزير بصحف محلية صادرة في الخرطوم أمس أشار الوزير لحجم العجز اليومي في البنزين والبالغ “800” طن متري بينما الانتاج اليومي “3200” طن، والاستهلاك “400” طن وحدد إنتاج الجازولين بـ “4500” طن مقابل “8800” طن احتياجات يومية، بعجز قدره بـ 4300 قال إن تغطيته تتم عبر الاستيراد.

يأتي ذلك فيما يشهد السودان منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية تطورت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير .