استقرار في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء استقرارا ملحوظاً مع انعدام للقوة الشرائية وكشف صاحب محلات السلام للدواجن ببحري التاجر عبد الباقي ابراهيم عن ركود شديد يضرب السوق وقال ان سعر كيلو الدجاج يتراوح ما بين 100 الى 105 جنيهات حسب الشركات وأن سعر كيلو الأرجل 115 جنيهاً و الأفخاذ 110 جنيهات وتراوح طبق البيض ما بين 85 الى 90 جنيها وأشار إلى انعدام أجنحة الدجاج في السوق، لافتاً الى ان سعر الكيلو من الكفتة 120 جنيها وكيلو المارتديلا 300 جنيه، أما كيلو السجوك من شركتي القوصي ولولي 240 جنيهاً أما كيلو الهوت دوق 210 جنيهات أما اسعار اللحوم الحمراء أيضاً شهدت استقراراً للاسبوع الثالث على التوالي حيث تراوح سعر كيلو اللحم العجالي مابين 200 الى 180 جنيها وكيلو اللحم الصافي 220 جنيهاً، بينما استقر سعر كيلو الضأن عند 250 جنيهاً.

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