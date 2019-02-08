رئيس الجمهورية يتوجه إلى أديس أبابا لحضور القمة الإفريقية غدا السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الرئاسة السودانية، الجمعة، أن رئيس الجمهورية عمر البشير يتوجه السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الإفريقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة، اليوم (الجمعة).

وتستضيف أديس أبابا القمة الإفريقية في دورتها الاعتيادية الـ32، وتنطلق أعمالها على مستوى القادة الأحد، وتستمر يومين.

وأشار البيان أن البشير يعتزم إجراء لقاءات مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في القمة، لمناقشة العلاقات الثنائية,وفق الاناضول .

ويرافق الرئيس السوداني كل من وزير شؤون الرئاسة فضل عبد الله فضل، ووزير الداخلية أحمد بلال، ومدير المخابرات صلاح عبد الله قوش، وفق البيان.