واصل فريق الأهلي انتصاراته تحت قيادة مدربه الأوروجواياني "مارتن لاسارتي"، وحقق فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي الوحيد في مباراة اليوم، اللاعب حمدي فتحي من رأسية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلي 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة، وبيراميدز الثاني برصيد 42 نقطة.

ويستعرض "اخبار الخليج 365" جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:-

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.