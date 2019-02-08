أردوغان للناخبين: أصواتكم مقابل خفض أسعار الغذاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن "البلديات في أنحاء تركيا ستبدأ في بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بشكل سريع في المتاجر الكبرى ومحال البقالة"، مع اقتراب الانتخابات المحلية.

وقال أردوغان في تجمع انتخابي في مدينة سيواس بوسط الأناضول: "اذا بدأ البعض (المغالاة في الأسعار) بالمتاجر الكبرى أو في أي مكان آخر، فستبدأ البلديات في بيع المواد الغذائية"، مضيفاً "سوف نقدم المنتجات هناك بأرخص الأسعار".

وتتزامن تصريحات أردوغان، مع انتخابات محلية في 31 مارس، في حين لا تزال حالة الاقتصاد وبوجه خاص التضخم المرتفع تشكل قضية رئيسية للناخبين.

وقال معهد الإحصاء التركي "تركستات" يوم الإثنين الماضي، إن "معدل التضخم على أساس سنوي لعام 2018 ظل فوق مستوى 20% مع تسجيل أسعار الأغذية أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 30.97 %.

وأشار المعهد إلى أن أسعار الفلفل والباذنجان وهما من الخضروات الأساسية في المنازل التركية، ارتفعت بأكثر من 80% في يناير(كانون ثاني) مقارنة بالشهر السابق عليه.

واتهم أردوغان الجمعة، المضاربين على الأسعار بالسعي إلى تقويض حكومته، وقال "جورج وهانز يريدان إلحاق الضرر بنا، وأولئك التجار يساعدونهما"، مستخدماً أسماء غربية للإشارة إلى القوى الأجنبية.

ووفقاً لصحيفة حريت التركية، ذهب وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق (صهر أردوغان) إلى أبعد من ذلك، قائلاً يوم الأربعاء إن "الإرهاب الغذائي" هو المسؤول.