نجم القلعة الحمراء السابق: الأهلي المصري "قفل في وشي الباب".. وتركي أل الشيخ "قدرني"

وجه جمال جودة نجم ناديي الأهلي والمصري الأسبق، الشكر إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، بعد أن تكفل بمصاريف علاج إبنته المصابة باحد الأمراض الخطيرة.

وقال جودة: "أشكر معالي المستشار تركي أل الشيخ، يكفيني أنه لم تجمعني به أي لقاء، ولا يعرفني، وتكفل بعلاج إبنتي، وهذا أمر عظيم بالنسبة لي".

وعاد ليقول: "بعيدا عن النواحي المادية وتكفله بمصاريف علاج إبنتي، هذه لافتة إنسانية ومعنوية أسعدتني بشكل كبير، لا سيما وأنني عرفت أنه دائم على فعل الخير، وكلمة شكرا لا تكفي معالي المستشار تركي أل الشيخ".

وأردف قائلا: "أريد أيضا أن اتوجه بالشكر إلى النادي المصري البورسعيدي، ومجلس إدارته برئاسة سمير حلبية، وكذلك الكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد الذي نظم حفلة لتكريمي منذ أسبوعين".

وعن النادي الأهلي قال: "أحد أصدقائي وإسمه محمد عيد هاشم، تحدث هاتفيا مع العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحكى له قصة ابنتي، ولكنه رفض ثم أغلق الهاتف أثناء حديث صديقي، وعندما عاد ليتحدث إليه مرة أخرى كان العامري قد أغلق هاتفه المحمول".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أتحدث عن المال، أتحدث فقط عن التقدير المعنوي والإنساني، ولذلك لا بد أن أشكر معالي المستشار تركي أل الشيخ على مبادرته دون ان يكون بيننا أي سابق معرفة".