نيجيريا.. مقتل 5 أشخاص في حريق بمعسكر للنازحين

لقى 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، حتفهم في حريق شب في مخيم للنازحين، يضم فارين من هجمات بوكو حرام، شمال شرق نيجيريا، حسب ما أفاد شاهد عيان ومصدر إنساني الجمعة.

واندلع الحريق الخميس في المخيم الذي يضم نحو 7500 من الفارين من منازلهم في بلدة مونغونو في ولاية بورنو.

وكان النازحون يستعدون لتناول وجبة الإفطار عندما اندلع الحريق في الخيام.

وقال عامل إغاثة يعمل مع وكالة إنسانية في البلدة: "قتل 5 أشخاص في الحريق، 3 أطفال وامرأتان".

وأضاف العامل الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "بدأ الحريق من المطبخ في حوالي الساعة 11،30 ثم انتشر في جميع أنحاء المخيم".

وقال الشاهد أدم شريف، إنّ "رجال الإطفاء حاولوا عبثاً إخماد الحريق الضخم الذي دمّر المخيم في 40 دقيقة".

وتقع مونغونو على بعد 140 كلم شمال شرق مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وهي تضم عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من منازلهم هرباً من اعتداءات بوكوحرام المتواصلة في شمال شرق البلاد.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرّد بوكو حرام في 2009.

وأدّى التمرّد إلى نزوح نحو مليوني شخص وتسبب بأزمة إنسانية مع تمدد النزاع إلى الدول المحاذية لشمال نيجيريا.