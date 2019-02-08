السودان: الانفراج السياسي..مهمة مستحيلة؟

السودان، بلد عربي-إفريقي يجتمع فيه عوامل أزمة لا تنتهي. فالأزمة السياسية هناك ليست وليدة الاستبداد السياسي فحسب، بل هي متعددة الجوانب، حيث انقسم أكبر بلد إفريقي مساحةً إلى شطرين، والوضع في دارفور هز الرأي العام العالمي، ناهيك عن هامش التعبير السياسي الضيق. وقفة تحليلية للوضع في السودان مع شريف عبد الله حرير، كاتب سياسي وعضو في “حركة جيش تحرير السودان”. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من فرانس 24

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