"أحمد يوسف" يقدم أوراق اعتماده سفيراً للرئيس الهندي

قدم السفير أحمد يوسف محمد، أوراق اعتماده للرئيس الهندي، رام نات كوفند، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الهند، ونقل السفير تحيات الرئيس، عمر البشير، لشقيقه الهندي وتمنياته له بالصحة ولبلاده بالتقدم والازدهار.

من جانبه رحب الرئيس الهندي، بالسفير وتمنى له التوفيق والسداد في مهمته وعبّر عن استعداد حكومته لتقديم كل التسهيلات التي تمكنه من أداء مهامه، وطلب من السفير نقل تحياته لفخامة رئيس الجمهورية .

وتحدث باستفاضة عن العلاقات السودانية الهندية، مشيداً بزيادة التبادل التجاري بين البلدين واستضافة السودان للجالية الهندية، وإقبال السودانيين على الدراسة والعلاج في الهند، وعبّر عن استعداد الهند لتعزيز علاقاتها مع السودان في كافة المجالات .

وفي ذات السياق استقبل وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، سفير السودان المعيّن لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري، وتسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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