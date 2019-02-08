سفيرالسودان لدى الهند يقدم اوراق اعتماده للرئيس الهندي

قدم السفير أحمد يوسف محمد أوراق اعتماده للرئيس الهندي رام نات كوفند سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الهند ، حيث نقل السفير تحيات فخامة الرئيس المشير عمر البشير لشقيقه الهندي وتمنياته له بالصحة ولبلاده بالتقدم والازدهار.

من جانبه رحب فخامة الرئيس بالسفير وتمنى له التوفيق والسداد فى مهمته وعبر عن استعداد حكومته لتقديم كل التسهيلات التى تمكنه من اداء مهامه وطلب من السفير نقل تحياته لفخامة رئيس الجمهورية .

وتحدث فخامة الرئيس الهندي باستفاضة عن العلاقات السودانية الهندية مشيداً بزيادة التبادل التجاري بين البلدين واستضافة السودان للجالية الهندية وإقبال السودانيين على الدراسة والعلاج في الهند كما عبر فخامته عن استعداد الهند لتعزيز علاقاتها مع السودان في كافة المجالات .

وبحسب وكالة السودان للانباء شكر السفير فخامة الرئيس الهندي وحكومة الهند على الحفاوة التى وجدها منذ وصوله إلى الهند معبراً عن استعداده لتعزيز العلاقات بين البلدين ونقلها إلى علاقات استراتيجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .