الجيش الأفغاني يؤكد مقتل رئيس استخبارات طالبان

أعلنت مصادر في قوات الحكومة الأفغانية، القضاء على رئيس استخبارات حركة طالبان المدعو ملا أحمد بغارة جوية على ولاية هلمند جنوب غربي البلاد.
وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن ممثلين عن الجيش في الولاية، قولهم إن "الملا أحمد وعنصرين آخرين في الحركة تمت تصفيتهم بغارة لسلاح الجو الأفغاني استهدفت الأربعاء الماضي موكبهم في منطقة نوزاد".
وأكد الممثلون عن الجيش أن الملا أحمد كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات كثيرة في الولاية وتنفيذها، مضيفين أن تصفيته تضعف بشكل ملحوظ مواقع الحركة في المنطقة.
ومن جانبها، لم تعلق طالبان حتى الآن على خبر مقتل رئيس استخباراتها.
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