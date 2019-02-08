غزة.. شهيدان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، صوب الآف المتظاهرين الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 46 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الطفل حسن شلبي (14 عاماً) استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما استشهد في وقت لاحق الفتى حمزة اشتيوي (17 عاماً) بعد إصابته بنيران الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة".

وأضافت، أن "أكثر من 17 فلسطينيياً أصيبوا بالرصاص الحي في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوبهم".

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن من بين المصابين، شاب وصفت جراحه بالخطيرة بعد إصابته بالرأس شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب فتى بجراح خطيرة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار صوب المواطنين الفلسطينيين، شرق مخيم ملكة المقام على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 46 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار جمعة "لا مساومة على كسر الحصار"، للمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة.