العراق.. إصابة 4 من عناصر الحشد بانفجار شمال تكريت

أعلن مصدر أمني في الحشد الشعبي اليوم الجمعة، إصابة 4 من عناصره بانفجار عبوة ناسفة شمال تكريت (170 كيلومتراً شمال بغداد).

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة من مخلفات الحرب على تنظيم داعش انفجرت عصر اليوم على مجموعة من عناصر اللواء 88 للحشد الشعبي، أثناء قيامهم بمهمة تفتيش روتينية في منطقة الفتحة 50 كيلومتراً شمال تكريت ما أسفر عن إصابة 4 من عناصر الدورية بجروح، إصابة إثنين منهم بالغة".

وأضاف المصدر أن "الجرحى نقلوا إلى مستشفى العلم العام للعلاج".

وتشهد منطقتي جبل حمرين ومكحول بصورة شبه يومية انفجار عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وتؤدي إلى سقوط ضحايا وإصابات في صفوفها.