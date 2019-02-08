سلفاكير: اتفاق السلام “غير جيد” ووقعته لوقف معاناة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، إن اتفاق السلام الذي وقع عليه مؤخرا مع فصائل المعارضة “غير جيد”.

وقال كير في خطابه أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم (الحركة الشعبية)، الجمعة، بالعاصمة جوبا: “هذه الاتفاقية ليست جيدة، لكني قمت بالتوقيع عليه، لأن الشعب عانى بسبب الحرب، ولا أريد أن تستمر معاناته”.

وطالب كير الأطراف الموقعة بالتركيز على بناء مستقبل أفضل للبلاد عبر تنفيذ بنود الاتفاق. مشيرا إلى أن التنفيذ يواجه معضلة حقيقية بسبب غياب التمويل، وعدم ثقة بعض البلدان المانحة في إمكانية صموده لفترة طويلة.

وأردف بالقول: “تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، فحتى الآن لايوجد تمويل من قبل الولايات المتحدة والبلدان الغربية، إذا رفضت أمريكا الاعتراف بالاتفاقية فإن بقية الدول الأوروبية لن تدفع، هناك أشخاص يؤمنون بأن الاتفاقية لن تصمد وأن الاطراف ستعود للحرب والقتال مرة أخرى”.

وتواجه الاتفاقية، أزمة تمويل بعد أن اشترط المجتمع الدولي علي الحكومة والمعارضة إظهار قدر من الجدية في تنفيذ بنود الاتفاق مقابل توفير الدعم المالي المطلوب.

وبحسب لجنة حكومية متخصصة، يتطلب تنفيذ بنود الاتفاق خلال الفترة ماقبل الانتقالية لمبلغ 114 مليون دولار، وفرت منها الحكومة مليون دولار فقط.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء “إيغاد”.