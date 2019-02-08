استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 8 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استشهد طفل فلسطيني، وأُصيب 8 آخرون، برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن “الطفل حسن إياد شلبي (14 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

كما أُصيب 8 آخرون، بالذخيرة الحية، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، تجاه المتظاهرين، بحسب وزارة الصحة.

ويشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة. الاناضول

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