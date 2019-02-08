الخارجية التركية:التقرير الأممي حول مقتل خاشقجي يتطابق مع ما توصلت إليه أنقرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن ما ورد في التقرير الأممي الصادر الخميس بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يتطابق مع ما توصلت إليه تحقيقات أنقرة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بولاية أنطاليا، جنوبي البلاد.

ودعا تشاووش أوغلو إلى تشكيل لجنة أممية حول القضية أو الشروع في تحقيق أممي لكشف ملابساتها. الاناضول

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