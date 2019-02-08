المباحث ترجع اكثر من ملياري جنيه لصاحبها بعد الاحتيال عليه

استردت مباحث قسم الأوسط الخرطوم، مبلغاً تجاوز ملياري جنيه من رجل حصل عليها عن طريق الاحتيال، وردت المبلغ لصاحبه بالخرطوم، وكانت شرطة المباحث قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين أفاد فيه بأن رجلاً احتال عليه في مبلغ (2.893.000) جنيه سوداني بغرض تحويله إلى العملة الأجنبية (دولار)، وفور تلقي البلاغ تم تكوين فريق بقيادة الملازم شرطة “محمد محيي الدين عثمان”، وبعد الرصد والمتابعة اتضح أن المتهم موجود بولاية الجزيرة، تم القبض عليه وأقر بارتكابه للجريمة، مرشداً على شقة استأجرها من المبلغ وإخفاء المتبقي فيها، وتم استرداد المبلغ ووضعه معروضات في البلاغ. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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