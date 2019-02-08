البشير إلى أديس أبابا السبت للمشاركة في القمة الأفريقية

يتوجه الرئيس السوداني، المشير عمر البشير، السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الدورة الـ”32″. وتبدأ القمة أعمالها الأحد وتستمر لمدة يومين، تحت شعار “اللاجئون، والعائدون والنازحون داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”.

ويُجري البشير على هامش القمة عدداً من اللقاءات مع الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم القارة.

وبحسب الشروق يرافق رئيس الجمهورية وفد رفيع المستوى يضم وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، ووزير الداخلية، أحمد بلال، ومدير جهاز الأمن والمخابرات والوطني، الفريق أول صلاح عبدالله، وينضم للوفد باديس أبابا وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.

وتنعقد الدورة الحالية للقمة الأفريقية في وقت مهم وأساسي بالنسبة للاتحاد الأفريقي، حيث تتم إعادة تشكيل مؤسساته من أجل تطويرها والنهوض بالقارة، بجانب الجهود التي يبذلها الاتحاد لوضع حد للنزاعات التي تؤدي إلى نزوح الأفراد، وتخليص القارة من النزاعات المسلحة بحلول عام 2020.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال أعمال القمة، رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365) .