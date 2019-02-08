ذئاب كوستي تلتهم الهلال بثنائية في الممتاز

نجح فريق الرابطة كوستي، في تحقيق فوزه الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب ضيفه الهلال بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم في الجولة الحادية عشر لدوري سوداني الممتاز وهو الفوز الأول للذئاب على الهلال في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري الممتاز، ورفع الرابطة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير للمجموعة وتجمد الهلال في 22 نقطة في الصدارة. سجل هدفي الرابطة صالح العجب وسيف كنو وللهلال ابوعاقلة عبدالله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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