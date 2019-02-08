“الدعم السريع” تتبنّى علاج الأطفال فاقدي السند بدار “المايقوما”

أعلنت قوات الدعم السريع، تبنيها علاج الحالات المستعصية، والعاهات المستديمة، للأطفال فاقدي السند بدار “المايقوما”، بجانب توفير حضانات كاملة لكافة مراكز الأيتام بولاية الخرطوم.

وقال قائد ثاني قوات الدعم السريع، اللواء عصام فضيلي، خلال مخاطبته قافلة الدعم الإنساني للأطفال الأيتام أمس، إن قيادة الدعم السريع التزمت بدعم وتأهيل دور “المايقوما” لفاقدي السند، بجانب صيانة وتأهيل المباني، وتخصيص عربة خاصة بأطفال الدار.

وقال فضيلي إن القافلة تحتوي على مواد غذائية وصحية ومستهلكات طبية ومستلزمات واحتياجات الأطفال بمبادرة من قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في إطار المسؤولية الاجتماعية.

فيما أعرب مدير وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الدكتور معتصم عثمان بحسب صحيفة الصيحة عن شكره وتقديره للجهد الإنساني والاجتماعي الذي تضطلع به قوات الدعم السريع تجاه الشرائح المستهدفة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365).