زيادات كبيرة في اسعار الألبان

شهدت اسعار الألبان ارتفاعاً ملحوظاً خاصة السائلة منها حيث وصل سعر رطل اللبن الحليب 15 جنيها وتوقع صاحب مركز الأجبان أن الأيام القادمة أن ستشهد اسعار الحليب ارتفاعاً كبيراً لدخول فصل الصيف، مشيراً الى زيادات في أسعار بعض منتجات الالبان المجففة تصل الي 10% وأكثر، مع ضعف كبير في الإقبال على الشراء.

فيما وصل سعر كرتونة اللبن المجفف من شركة الوادي زنة 200 جرام 720 جنيهاً أما زنة 400 جرام 1450 جنيها أما زنة 2رطل ونصف بـ 1450 جنيها وزنة 2 وربع 1250 جنيها أما الكرتونة زنة 2 ونصف من شركة كابو 1520 جنيها، وزنة 2 وربع من كابو بـ 1500 جنيه أما أسعار الجبنه شهدت ارتفاعاً بحسب صحيفة الصيحة حيث وصل سعر الجردل 1350 بدلاً عن 100 جنيه بواقع 180 جنيها للكيلو، علبة الزبادي الكبيرة زنة 400 جرام بـ 32 جنيه ونفس العبوة من بست 28 جنيهاً والمقاس الصغير 10 جنيهات، وعلبة المش 22 جنيها، والغباشة سعر العبوة 22 جنيهاً.

الخرطو(أخبار الخليج 365) .