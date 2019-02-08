وزارة النفط تتعهد بتوفير الجازولين للحصاد بالولاية الشمالية

الخارجية: تقديم إتفاق أفريقيا الوسطى للقمة الأفريقية لإعتماده مرجعية للسلام 2 ساعتين منذ إدخال المعدنين تحت مظلة التأمين الصحي بجنوب دارفور 3 ساعات منذ الإتحاد الأفريقي: السودان أصبح لديه خبرة وتجربة في تحقيق السلام يوم واحد منذ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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