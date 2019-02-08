اتحاد المصارف يؤكد ضرورةالتعريف بالعلامات التأمينية للعملة

شدد اتحاد المصارف السوداني على ضرورة بذل جهد اضافي لتعريف الجمهور بالعلامات التأمينية للعملة حتى لايقع عرضة للتزييف والتزوير.

وقال أمين عام اتحاد المصارف سراج الدين مصطفى خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العلامات التأمينية للفئات الجديدة، إن التعرف على العلامات شأن يهم المدراء العموميين للمصارف وأكد أن ذلك يتطلب ضرورة التدريب للموظفين عملياً لجهة أن مهمتهم مقابلة الجمهور .

وشدد على بذل الجهود واستصحاب الجمهور في التوجيه والتوعية لتجنب التزييف والتزوير، مشيرا الى ان الخصائص الموجودة في المئة جنيه والخمسين جنيها والمئتي جنيه خصائص تأمينية جيدة.

من جانبها أكدت مقدم شرطة هالة عبد الرازق بحسب وكالة السودان للانباء على أهمية عمل ضوابط خاصة باستيراد ماكينات للتصوير الملون والتصوير ذي التقنية العالية وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي على كشف التزييف فضلا عن توعية المواطنين بالعملات الجديدة وإنشاء قاعدة بيانات للعملات الورقية تحتوي على وسائل التزييف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .