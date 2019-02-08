إجراء أول عملية للنخاغ الشوكي والشلل بالأبيض

تمكن فريق من الأطباء السودانيين بقيادة دكتور خالد كوكو اختصاصي جراحة المخ والأعصاب والسلسلة الفقرية بمعاونة أطباء وكوادر طبية بمستشفى اﻷبيض الدولي من إجراء عملية اقطاب تحفيز النخاغ الشوكي وعلاج حالة الشلل النصفي التي تعد أول عملية من نوعها تجرى في الابيض على المواطن السعودي بركات محمد أحمد الربيعي .

وأوضح الربيعي في تصريح أن الحادث الذي تم بموجبه إجراء العملية حدث قبل أربعة أعوام بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه تم إجراء عملية أولية بالسعودية وبعدها تم تحويله إلى قسم العلاج الطبيعي بالسعودية والذي لم يحدث له أي تطور، وأضاف أنه بعد ذلك تم الاتجاه إلى أحد الاستشاريين في مجال المخ والأعصاب الذي أوضح له البحث عن جهاز النخاغ الشوكي .

وقال إنه قام بالبحث في الشبكة العنكبوتية في العام 2018م حتى تمكن من التعرف على دكتور خالد كوكو وتم التفاكر معه عندما كان د. كتور خالد في دولة أوكرنيا والذي أكد له إجراء العملية بمستشفى اﻷبيض الدولي بالسودان .

مبينا أنه قام بإجراء هذه العملية وأنه يشعر بتحرك، وأعرب بركات عن شكره وتقديره للطاقم الطبي الذي أجرى العملية بالمستشفى ولأسرة المستشفى للرعاية والاهتمام الذي وجده.

ومن جانبه أوضح دكتور محمد حسن عثمان المدير الطبي للمستشفى أن إجراء العملية بالمستشفى يؤكد أن المستشفى يمتاز بالعديد من الكوادر الطبية التي تتميز بالمقدرة على إجراء كافة العمليات المعقدة .

وأعرب عن شكره وتقديره للدكتور خالد كوكو الذي أصر أن تكون العملية من داخل مستشفى اﻷبيض الدولي الذي يمتاز بأجهزة حديثة وبمواصفات عالمية.

وتحسب وكالة السودان للانباء فإن مستشفى الأبيض الدولي شهد العديد من العمليات المختلفة والمعقدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).