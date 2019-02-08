وفاة رئيس وزراء بولندا الأسبق جان أولسزفسكي عن 88 عاماً

توفي رئيس وزراء بولندا الأسبق، جان اولسزفسكي عن عمر 88 عاماً، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية اليوم الجمعة.

وأصبح اولسزفسكي ثالث رئيس حكومة بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1989 رئيساً للوزراء في أعقاب أول انتخابات برلمانية حرة في البلاد. وقاد بولندا عامي 1991 و1992.

وأشاد رئيس بولندا، أندجى دودا برئيس الوزراء الأسبق، كزعيم لبولندا حرة ومستقلة وسيادية. كما أشاد به أيضاً رئيس الوزراء، ماتيوسز مورا فيكي، قائلاً إن وفاته "خسارة لا يمكن تخيلها" لبولندا.

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة له على تويتر: "كان يعطي مراراً دليلاً لصموده".

يذكر أن اولسزفسكي ولد في وارسو في عام .1930 وقاتل في صفوف الجيش الوطني البولندي وهي حركة المقاومة ضد المحتلين الألمان في انتفاضة وارسو في عام 1944 .

وفي سبعينيات القرن الماضي، شارك في تأسيس لجنة الدفاع عن العمال وهي نواة فكرة أدت إلى إقامة نقابة "تضامن" العمالية البولندية.