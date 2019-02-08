بيان صادرعن طالبات جامعة الاحفاد "اعرف التفاصيل"

اعلنت طالبات جامعة الاحفاد عن وقفة تضامنية مع زميلاتهن اللائي تم فصلهن من الدفعة " ٩ "قسم العلاج الطبيعي كلية العلوم الصحية و الدفعة" ١٦" كلية الصيدلة ، داخل مقر جامعة الاحفاد امام مبني الادارة العامة في تمام الساعة 11 صباحا، وسط العاصمة الخرطوم.

ادناه نص البيان :

*بيان تجمع طالبات الأحفاد

للسودان مواقفنا

و للسودان عواطفنا

و لما تهب عواصفنا

فما حيلة قوانينك

تحية الصمود و الثبات، لثورة ديسمبر المجيدة الحبيبة، تحية الجسارة و الروح الطليقة في رحابات النضال للثائرات و الثائرين في الشوارع و بيوت أشباح النظام،و تحية الإجلال و الإمتنان اللانهائي لأرواح شهدائنا الكرام في عليائهم، وهم يغادرون في مواسم فوضى الظلم، تبقى أرواحهم من بعدهم لترتب لنا و للقادمين فضاءات السودان القادم.

هي أيضاً تحية الإحترام و المحبة لطالباتنا و هن يلتحمن في الشوارع في كل يوم مع جماهير شعبنا الأوفياء، و يواصلن المد الثوري من الجامعة بأشكاله المختلفة.

طالبات الجامعة شريكات النضال، بالأمس و في غمرة إبتهاجنا بإنتصارات شعبنا في الشوارع، إحتفاء السقوط القادم بلا محالة، طالعنا بحيرة و أسف خبر فصل الدفعة " ٩ "قسم العلاج الطبيعي كلية العلوم الصحية و الدفعة" ١٦" كلية الصيدلة، قرار الفصل الذي تم مخاطبة الطالبات به شفاهة و من داخل قاعات الدراسة، على خلفية مشاركتهن في الإضراب السابق، الذي شاركت فيه كل كليات الجامعة، بل طالبت الإدارة الطالبات بإحضار أولياء أمورهن في تكريس لروح المؤسسة الأبوية التي تتلبس الجامعة، فرفضناها من قبل و نرفضها الآن و كل يوم، ولا يفوتنا بالتأكيد خطاب إدارة الجامعة سابقاً الذي نفت فيه النية لفصل أو محاسبة أي طالبات شاركن في الإضراب.

"ﻫﺬي ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻻ ﺗﺨﻮﻥ ..ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻔﻴﻖ" ..في كل يوم تخطو ثورتنا يوماً جديداً، تزداد أرواحنا إتساعاً و عمقاً، تتكسر الأغلال و يتلاشى الخوف، تلاشي اللاعودة، تمتلأ ذواتنا بنبل الجسارة و بالتأكيد نشهد سقوط الأقنعة، و لكل ذلك نهيب بطالباتنا غداً الوقوف مع زميلاتهن، كسائر وقفات الصمود و التضامن التي عهدناها، وقفة إحتجاجية غداً أمام إدارة الجامعة في تمام الساعة ١١ صباحاً نطالب فيها الإدارة بالعدول عن قرارها و تقديم إعتذار للطالبات على الطريقة التي تم خطابهن بها بعيداً عن كل أشكال المؤسسية، و في حالة عدم الإستجابة لمطالبنا فسيكون موعدنا معكم تصعيد الإحتجاجات وصولاً للإعتصام المفتوح لبقية الكليات فما يسري عليهن يسري علينا بضرورة الحال، و في كل الأحوال البقاء و المجد للوحدة الطلابية بلا جدال.

كما نناشد أستاذات و أساتذة الجامعة بالوقوف مع الطالبات و إدانة ما حدث، فالظرف الخلاق الذي تعيشه بلادنا علمنا أنه من الصعب علينا أن نحترم من يتخذون الحياد مكاناً بعد الآن.

ختاماً، ما حدث بالأمس يفتح ذهننا بأن تكون المرحلة القادمة و على المدى الطويل، هي مرحلة تعديل لوائح الجامعة بما يضمن للطالبات حقوقهن في ممارسة أي نشاطات داخل الجامعه لدواعي أمنية و سياسية، هي مرحلة نزع ثوب القداسة عن تلك اللوائح حسب ما تقتضي رؤية الطالبات و تقتضي حالة التفاعل الطبيعي بيننا و بين الشارع..و لكن تلك الإجراءات نعود لها لاحقاً فالشوارع في إنتظارنا و دماء الشهداء كذلك.

عاشت الوحدة الطلابية

عاش نضال الشعب السوداني

٨/٢/٢٠١٩

تجمع طالبات الأحفاد