صحفي إسباني: هازارد إلى ريال مدريد

أكد الصحفي الإسباني جيليم بالاجوي رفض البلجيكي أيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي تجديد عقده مع البلوز من أجل إجباره على الانتقال إلى ريال مدريد لكن الملكي لم يقرر بعد ما إذا كان يريده أم لا.
وينتهي عقد هازارد في الصيف المقبل وبدون أي إشارة إلى أنه سيقوم بالتجديد وأن تشيلسي يتطلع إلى الدفع نقدًا لتجنب فقدانه مجانًا.
وقال جيليم بالاجوي في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية : "هازارد يريد الذهاب إلى ريال مدريد إنه حلمه وينتظر منهم أن يقرروا التوقيع معه والجميع ينتظر قرار ريال مدريد".
واختتم بالاجوي تصريحاته قائلاً : "لقد عرضوا في تشيلسي على هازارد أرقام فلكية لتجديده لكنه رفض لقد اختار الرحيل إلى ريال مدريد وهو قراره النهائي حتى الآن".
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