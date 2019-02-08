100 مليون يورو تقرب تشيلسي من خطف نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن جماهير برشلونة تشعر بخيبة أمل كبيرة من مستوى نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك عقب التعادل في مباراة الأمس بين برشلونة وريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وكشف موقع صحيفة ديلي ستار عن شعور جماهير برشلونة بالإحباط من مستوى كوتينيو مؤكدًا أن جماهير البلوجرانا فقدت ثقتها في النجم البرازيلي الذي لازال يكافح من أجل نشر سحره الكروي مع البارسا.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن الكثير من مشجعي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن خيبة أملهم من مستوى كوتينيو مع برشلونة، حيث كتب شخص على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلاً: "لقد نفد صبري على كوتينيو"، بينما تساءل آخر "بكل صراحة، ما هو الشيء الذي يجيده كوتينيو؟".

وعلق مشجع آخر على مستوى كوتينيو مع برشلونة قائلا: "لا داعي للحديث عن فيليب كوتينيو لأن الأمر محرج. مبلغ 160 مليون يورو (ثمن انتقاله لبرشلونة) شيء محرج".

كما أكدت صحيفة الإندبندت البريطانية أن تشيلسي مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات كوتينيو، حيث توقعت الصحيفة البريطانية أن يرصد البلوز مبلغ 100 مليون يورو على طاولة برشلونة بهدف التعاقد مع كوتينيو.

يذكر أن كوتينيو البالغ من العمر 26 عاماً يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد إلى صيف 2023 وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي حالياً 140 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.