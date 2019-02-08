مستجدات اتفاق السلام بين فصائل المعارضة بجنوب السودان (تقرير)

في الأيام الأخيرة، احتضنت العاصمة السودانية الخرطوم حفل توقيع اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى بين الحكومة والمجموعات المسلحة، في هذه الجمهورية التي تعد من الأفقر بالعالم على الرغم من غناها بالذهب والماس، والتي تشهد حربا منذ 2013.

وقعت حكومة أفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة الثلاثاء بالأحرف الأولى اتفاق سلام جديدا خلال حفل أقيم في الخرطوم.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت وقعه رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا باسم الحكومة بالأحرف الأولى.

وحضر الرئيس السوداني عمر البشير الاحتفال الذي تم في الخرطوم، حيث استضافت بلاده المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وعقب توقيع نص "اتفاق الخرطوم"، صافح ممثلو المجموعات المسلحة الـ14 تواديرا والبشير، أمام سفراء ودبلوماسيين أجانب. وأعلنت حكومة ورئاسة أفريقيا الوسطى أن توقيع الاتفاق رسميا سيحصل في بانغي "في الأيام المقبلة"، وأعلن رئيس الوفد الحكومي فيرمان نغريبادا "أن مضمون الاتفاق سينشر بعد توقيعه".

وعاد معارض بارز لرئيس جنوب السودان سلفا كير الخميس إلى جوبا للمساعدة في تسريع تطبيق اتفاق سلام تأخر تنفيذه لأشهر.

وهرب لام أكول الوزير السابق في حكومة كير من جوبا العام 2016 بعد أن انهار اتفاق سلام سابق وأندلع القتال في العاصمة. وقد شكّل فصيلا متمردا سمّاه "الحركة الوطنية الديموقراطية".

واوضح أكول، الذي وقع اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه في أيلول/سبتمبر 2018، الخميس إنّه عاد إلى جوبا للمساعدة في "تسريع" تطبيق الاتفاق.

وقال أكول للصحافيين لدى وصوله الى مطار جوبا الدولي "بموجب الاتفاق، فإنّ جميع قادة المعارضة يفترض أن يكونوا هنا في (أيار) مايو" المقبل.

وتابع أنه عاد لتوجيه رسالة "رئيسية ومهمة" لكل الشعب أنّ قادتهم مستعدون للمضي قدما بشأن الاتفاق، إلا أنه لم يحدد المدة التي سيقضيها في العاصمة.

و قال رئيس دولة جنوب السودان ،الفريق أول سلفاكير ميارديت، إن اتفاق السلام الذي وقع عليه مؤخرًا مع فصائل المعارضة “غير جيد”.

وأضاف كير في خطابه أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم (الحركة الشعبية)، اليوم الجمعة، بالعاصمة جوبا: “هذه الاتفاقية ليست جيدة، لكني قمت بالتوقيع عليها، لأن الشعب عانى بسبب الحرب، ولا أريد أن تستمر معاناته”.

وطالب كير الأطراف الموقعة بالتركيز على بناء مستقبل أفضل للبلاد عبر تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن التنفيذ يواجه معضلة حقيقية بسبب غياب التمويل، وعدم ثقة بعض البلدان المانحة في إمكانية صموده لفترة طويلة.

وأردف بالقول: “تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، فحتى الآن لا يوجد تمويل من قبل الولايات المتحدة والبلدان الغربية، إذا رفضت أمريكا الاعتراف بالاتفاقية فإن بقية الدول الأوروبية لن تدفع، هناك أشخاص يؤمنون بأن الاتفاقية لن تصمد وأن الأطراف ستعود للحرب والقتال مرة أخرى”.

وتواجه الاتفاقية، أزمة تمويل بعد أن اشترط المجتمع الدولي على الحكومة والمعارضة إظهار قدر من الجدية في تنفيذ بنود الاتفاق مقابل توفير الدعم المالي المطلوب.