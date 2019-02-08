الفلبين: الجماعات الإرهابية تشن هجمات للحصول على تمويل من داعش

ذكر مسؤول في الجيش الفلبيني، اليوم الجمعة، أن دعم تنظيم داعش للجماعات الإرهابية الفلبينية يعرقل القتال ضد الإرهاب في البلاد.
وقال الكولونيل جيري بيسانا، المتحدث باسم قيادة مينداناو الغربية، إن الجماعات الإرهابية في الفلبين تشن هجمات للفوز باعتراف تنظيم داعش المتطرف والحصول على تمويل منه.
وكانت التفجيرات التي استهدفت الكاتدرائية الكاثوليكية في جولو العام الماضي أسفرت عن مقتل 23 شخصا، من تنفيذ جماعة أبو سياف الجهادية التي تتبع المذهب الوهابي. وتردد أن التفجيرات كانت بدعم من داعش .
وقالت القوات المسلحة الفلبينية، أمس الخميس، في بيان إنها تتحقق من تقرير أمريكي يفيد بأن داعش قام بتنصيب زعيم جماعة أبو سياف، هاتيب هاجان سوادجان، أميرا جديدا في الفلبين.
وأضاف بيسانا: "الأمر كله يتمحور حول الموارد والسلطة وليس عما تؤمن به. الأمر لا يتعلق سوى بالاعتراف وهذا هو السبب وراء شن هذه الهجمات العنيفة".
وتابع بيسانا أنه حتى قبل ظهور داعش، كانت الجماعات المحلية منخرطة في أنشطة إرهابية، بما في ذلك الابتزاز والخطف مقابل فدية وقطع الرؤوس والتفجيرات.
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