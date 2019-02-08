«فالي» البرازيلية للحديد تقوم بإجلاء 500 شخص قرب منجم غير نشط لاعتبارات تتعلق بالسلامة

قامت شركة "فالي إس.إيه" البرازيلية لانتاج الحديد بإجلاء نحو 500 شخص بالقرب من منجم غير نشط في البرازيل لاعتبارات تتعلق بالسلامة، بعد أسابيع من وقوع حادث دموي في نفس المنطقة، مما اضطر الشركة إلى تقليل إنتاجها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن شركة استشارات متخصصة رفضت تأكيد سلامة أحد السدود بالقرب من منجم "جونجو سوكو"، مما دفع الهيئة الوطنية للتعدين في البرازيل إلى إصدار أوامرها بالإجلاء.

وذكرت "فالي إس.إيه" وهي أكبر شركة لانتاج خام الحديد في العالم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنها سوف تحضر مستشارين دوليين لإجراء عملية تفتيش جديدة على السد في العاشر من فبراير.

وارتفعت أسعار خام الحديد إلى أعلى معدل لها منذ عام 2014 ، وسط مخاوف من أن تؤثر الأزمة الحادة التي تعاني منها شركة فالي على إمدادات الحديد على مستوى العالم.

وبلغت حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع في 25 يناير الماضي في منجم "برومادينهو" التابع للشركة 157 قتيلاو182 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.