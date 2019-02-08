تمساحان يقتلان صيادين اثنين في إندونيسيا

ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن تمساحين قتلا شخصين، بينما كانا يصطادان في منطقتين منفصلتين في إقليم مالوكو الإندونيسي.

وقال سيتو بوروانتو، المسؤول بهيئة الحفاظ على الطبيعة في الإقليم إن صيادا توفي بعد أن عض تمساح ماء مالح ساقه، قبالة سواحل جزر تانيمبار أمس الخميس.

وأضاف "لم يترك التمساح ضحيته تفلت حتى أصابه صياد آخر بسهم"، متابعًا: "لسوء الحظ توفي الضحية نظرا لأنه فقد الكثير من الدم".

وفي حادث منفصل في نفس اليوم، تم العثور على جثة رجل بعد أن جره تمساح أثناء صيده في نهر بإقليم مالوكو وسط البلاد.