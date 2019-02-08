رئيس البلاد الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا

يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير ظهر غدٍ السبت الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي في دورتها الــ (32) ، والتي ستبدأ اعمالها بعد غدٍ الاحد وتستمر لمدة يومين، تحت شعار "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا ... نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا.وسيجري رئيس الجمهورية على هامش القمة عدداً من اللقاءات مع الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة لمناقشة العلاقات الثنائية و

القضايا المشتركة التي تهم القارة.

ويرافق البشير وفد رفيع المستوى يضم كل من د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية ودكتور احمد بلال وزير الداخلية والفريق اول صلاح عبد الله مدير جهاز الامن والمخابرات والوطني، وينضم للوفد باديس ابابا د. الدرديري محمد احمد وزير الخارجية.

وتنعقد الدورة الحالية للقمة الافريقية في وقت هام وأساسي بالنسبة للاتحاد الأفريقي حيث يتم إعادة تشكيل مؤسساته من أجل تطويرها والنهوض بالقارة ، بجانب الجهود التي يبذلها الاتحاد لوضع حد للنزاعات التي تؤدى إلى نزوح الأفراد، وتخليص القارة من النزاعات المسلحة بحلول عام ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس الرواندي بول كيغامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.